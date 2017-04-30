Титов: теперь «Спартак» практически чемпион, всё по делу

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:1) в гостевом матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.
«Это дерби было интересным. Самое главное – счёт. Как и любому болельщику «Спартака», приятно, что выиграли и оторвались на 10 очков от ЦСКА. Теперь мы практически чемпионы. Всё по делу», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Благодаря этой победе лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.