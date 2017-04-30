Тренерский штаб «Ростова» рассчитывает, что Гранат ещё сыграет в этом сезоне

Защитник «Ростова» Владимир Гранат, который в середине марта успешно перенёс операцию в одной из немецких клиник, может вернуться в состав до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. У Граната после первой игры 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был диагностирован перелом ключицы.
«Мы ждём, что скоро вернутся Калачёв и Мевля, и, может, созреет Гранат. Так что надеемся, что будет подкрепление. Травмы защитников — это переутомление. Например, Симич вовсе полгода не играл в футбол. За короткий промежуток времени он провёл много игр, выложился, и, видимо, его накрыло локальное утомление. Хорошо, что вернулся Кудряшов — у него уже был опыт игры в маске в «Тереке», когда у него тоже были проблемы с носом. То есть он не боялся, был психологически устойчив», — цитирует Данильянца сайт «Ростова».