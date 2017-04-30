Конте: теперь «Челси» важно подготовиться к финальному рывку в чемпионской гонке

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии.
«Это была хорошая победа. «Эвертон» качественно подготовился к этой игре. Поэтому мы довольны результатом. «Челси» долго терпел, чтобы нанести удар в этой встрече, и заслуженно победил. А в таких играх очень легко потерять голову. Теперь нам важно подготовиться к финальному рывку в чемпионской гонке. Будем двигаться шаг за шагом», — цитирует Конте BBC Sport.
Лидирующий в Премьер-лиге «Челси» за четыре тура до конца турнира опережает на четыре очка «Тоттенхэм Хотспур», который располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ.