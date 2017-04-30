Симич: Медведев после рекорда должен проставиться перед всем «Ростовом»

Защитник «Ростова» Марко Симич прокомментировал домашнюю победу со счётом 1:0 над «Амкаром» в матче 26-го тура РФПЛ. Голкипер «Ростова» Никита Медведев установил рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии — 952 минуты.
«Все знают, что «Ростов» показывает организованный футбол и против нас сложно играть. Мы уже давно не пропускаем. Но хочу сказать, что всегда есть над чем работать, и мы можем сыграть лучше.
Рекорд Медведева? Он должен заплатить за всю команду (смеётся). Проставиться? Да", — цитирует Симича 161.ru.