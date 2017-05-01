Безбородов: матч ЦСКА — «Спартак» сложился так, как мы сумели с ним справиться

Арбитр Владислав Безбородов оценил работу своей бригады на матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА — «Спартак» (1:2).
«Дерби не может быть простым. Игрой надо управлять. Игра сложилась так, как мы сумели с ней справиться, поскольку нами были приняты правильные решения. Мы сработали нашей настоящей судейской командой, а всем коллегам, болевшим за нас, через вас передаю спасибо. Все вместе, вшестером — вместе с судьями за воротами, мы работали в первый раз. Если мы получили назначение на этот матч, значит, мы достойны этого, значит, соответствуем уровню. Собрались, все профессионалы, взяли друг друга за руки и командой пошли на поле.
Матч дважды приостанавливался из-за задымления на арене. После первого случая мы добавили к основному времени матча 2 минуты, после второго – 1 минуту 30 секунд. Кроме этого на поле были выходы врачей, замены, а также в течение добавленного времени была осуществлена замена, поэтому к основному времени встречи было добавлено 7 минут", — цитирует Безбородова «Р-Спорт».