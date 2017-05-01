«Ливерпуль» и «Халл Сити» претендуют на Кьяера

«Ливерпуль» и «Халл Сити» проявляют интерес к защитнику «Фенербахче» Симону Кьяеру, утверждает Daily Mail. 28-летний датчанин может покинуть турецкий клуб летом, несмотря на то что его контракт рассчитан до июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что на защитника претендуют ещё несколько европейских клубов: «Милан», «Интер», «Челси» «Севилья» и «Вильярреал».
Кьяер перешёл в «Фенербахче» из «Лилля» летом 2015 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в чемпионате Турции и забил 1 гол. Также на его счету 9 матчей и 2 гола в розыгрыше Лиги Европы-2016/17.