Наставник «РБ Лейпциг» хочет добиться изменений в правилах игры

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль остался очень недоволен домашним матчем 31-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом 04» (0:0). Особое неприятие вызвали частые остановки игры во втором тайме, что, по его словам, помешало его команде победить.
«Несмотря на добавленное время, мы во втором тайме играли всего 23 минуты. И это не то, чего хотели бы видеть зрители. Судьи и соперники действовали в соответствии с правилами. А они таковы, что травмированному футболисту оказывают помощь прямо на поле. Возможно, было бы неплохо, если бы потом этот игрок пять минут наблюдал, как его команда играет в меньшинстве. Кто знает, будет ли после этого столько игроков лежать на газоне так долго. В нашем клубе мы уже обсуждали вопрос изменения правил», — цитирует Хазенхюттля Bild.