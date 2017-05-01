Болельщики «Реала» хотели бы, чтобы Бэйла в матче с «Атлетико» заменил Иско

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение относительно того, кто должен заменить травмированного полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». По итогам опроса выяснилось, что инчада «Королевского клуба» отдаёт предпочтение полузащитнику Иско: за него проголосовали 60% респондентов. Иско опередил таких футболистов, как Марко Асенсио (21%), Хамес Родригес (13%) и Лукас Васкес (6%).
Первая игра между «Реалом» и «Атлетико» состоится 2 мая на поле «сливочных», ответная – 10 мая.