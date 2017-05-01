«Марсель» заинтересован в услугах защитника «Арсенала» Косельни

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни входит в сферу интересов «Марселя». Как сообщает TF1, летом французы намерены сделать предложение по 31-летнему футболисту, чей контракт истекает лишь по окончании сезона-2019/20. Финансовые детали пока неизвестны.
Также «провансальцы» не прочь пополнить состав нападающим «Арсенала» Оливье Жиру. Футболист осведомлён об интересе «Марселя», но будет вести переговоры лишь после того, как прояснится будущее главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
Ранее сообщалось, что «Марсель» готов заплатить за нападающего € 23,5 млн.