«Бавария» нацелилась на защитника «Аталанты» Андреа Конти

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Андреа Конти, сообщает Calciomercato.
Согласно информации источника, в немецком гранде рассматривают этого футболиста в качестве преемника капитана команды Филиппа Лама, который принял решение завершить карьеру по окончании сезона. Однако Конти хочет видеть в своих рядах не только «Бавария»: к нему проявляют интерес и туринский «Ювентус» с миланским «Интером».
Действующее соглашение 23-летнего Конти с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года.