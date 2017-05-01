К. Шмейхель может заменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель может пойти по стопам отца Петра Шмейхеля и перейти в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают кандидатуру датчанина на случай перехода основного вратаря Давида де Хеа в «Реал».
Sky Sports сообщает, что Шмейхель является приоритетной целью среди голкиперов. При этом «МЮ» якобы опередил «Манчестер Сити» в борьбе за 30-летнего вратаря сборной Дании.
Контракт Каспера Шмейхеля с «Лестером» действует до лета 2021 года. На трансферном рынке Шмейхель оценивается в £ 6,8 млн.