Луческу: в матче с «Томью» доволен только тремя очками

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Доволен только тремя очками. Допустили много ошибок, но поле также повлияло на игру. Больше понравился первый тайм, где мы больше атаковали. Во втором тайме позволили сопернику создать пару моментов, пусть не опасные, но они были», — сказал Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».
Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место и отстаёт от лидирующего «Спартака» на 8 очков.
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