Мертенс: меня беспокоит будущее, но пока не могу ничего сказать

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс отказался говорить о своём будущем, но высоко оценил работу наставника команды Маурицио Сарри.
«Конечно, меня беспокоит будущее, но пока я ничего не могу сказать о продлении контракта, посмотрим.
Мы играем в очень хороший футбол, и во время матчей часто кажется, что соперник не в форме. Но это не так, потому что мы всегда владеем мячом и играем на высоких скоростях. Это утомительно, поэтому, как мне кажется, между «Наполи» и большинством других команд есть большая разница в физической готовности. Мы можем играть именно так благодаря нашему тренеру Маурицио Сарри", — сказал Мертенс в интервью Elfvoetbal.