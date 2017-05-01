Габи: больше всего эмоций вызывают у меня матчи с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2 мая).
«Все матчи с „Реалом“ разные. С каждым годом мы получаем больше опыта в этом турнире и заметно прибавляем. Надеюсь, в этот раз результат будет лучше, чем в предыдущие сезоны. «Реал» силён в каждом компоненте игры. Мадридцы превосходно защищаются и атакуют. Но и «Атлетико» является командой, которая может доставить сопернику серьёзные неприятности. У обеих команд похожий стиль игры. Кто лучше воплотит в жизнь свой план на игру, тот и победит.
Нам нужно контролировать свои эмоции. Для меня матчи с «Реалом» вызывают больше эмоций, чем поединки с какой-либо другой командой. Конечно, мы все хотим ещё раз выйти в финал. Первые матчи в Лиге чемпионов очень важны. Мы знаем это из прошлого. Ответный поединок — это последствие первой встречи. Если мы завтра добьёмся хорошего результата, то сделаем большой шаг вперёд", — цитирует Габи сайт УЕФА.