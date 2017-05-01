«Галатасарай» со счётом 5:0 разгромил «Бурсаспор» в чемпионате Турции

«Галатасарай» разгромил «Бурсаспор» в матче 29-го тура чемпионата Турции. Встреча проходила в Бурсе на стадионе «Тимса-Арена» и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. «Галатасарай» прервал серию из двух поражений в турнире.
Дубль оформил Брума, по разу отличились Ахмет Чалык, Лукаш Подольски и Ясин Озтекин.
«Галатасарай» (52 очка) занимает четвертое место в чемпионате Турции, отставая от идущего третьим «Фенербахче» на 4 балла. «Бурсаспор», имеющий в активе 35 баллов, находится на 13-й строчке в турнирной таблице.