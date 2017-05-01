Подберёзкин: мы прекрасно понимаем, какое место «Краснодару» надо занять

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберёзкин поделился впечатлениями от ничьей в матче 26-го тура РФПЛ с «Анжи». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. «Быки» прервали серию из трёх побед в турнире.
«Не хватило голов забитых, моментов голевых. Что мешало? Мешала команда „Анжи“. Мы, наверное, недостаточно быстро играли. Мало использовали фланги, больше старались играть через середину. Недостаточно быстро мяч ходил. Я бы не сказал, что они так хорошо сыграли. Просто мы не лучший матч провели. Не создали достаточное количество моментов, чтобы забить гол.
Мы прекрасно понимаем, какое место нам надо занять. Сейчас идёт финальный отрезок чемпионата, в таблице большая плотность, поэтому недонастроя точно не было. Мы и не думали, что будет легко. Осталось четыре матча, будем стараться набрать три очка в каждой игре, чтобы не смотреть назад и не зависеть от «Ростова», — цитирует Подберёзкина Rusfootball.