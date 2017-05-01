Сасин: у игроков «Томи» на первом плане футбол, сейчас для нас деньги не важны

Игроки «Томи» Артём Попов и Дмитрий Сасин в эфире программы «Футбол России» объяснили, почему не покинули команду, несмотря на финансовые трудности.
«Я считаю, что на данном этапе лучше выбрать футбол, а не деньги. Думаю, деньги всегда придут, поэтому лучше поиграть, зарекомендовать себя и смотреть дальше. В Премьер-Лиге каждая команда может преподнести тебе сюрприз. Поэтому лучше не смотреть — «Спартак», «Зенит», «Оренбург», а выходить и с каждым соперником играть. Тем более сейчас мы находимся внизу турнирной таблицы. Думаю, каждый футболист должен понимать, что в последних матчах надо выкладываться на полную", — сказал 24-летний Попов.
«Некоторые задолженности остались, но это ни на что не влияет. На первом плане футбол. У нас большая мотивация работать и играть. Сейчас для нас деньги не важны. Выходим спокойными и раскрепощёнными, нас Петраков хорошо мотивирует на матчи», — добавил 20-летний Сасин.