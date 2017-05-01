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«Краснодар» — «Анжи» — 0:0. Видеообзор матча

1 мая 2017, понедельник. 23:12. Футбол

«Краснодар» и «Анжи» сыграли вничью в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 0:0. «Быки» прервали серию из трёх побед подряд.

Хозяева начали матч очень уверенно, но после серии позиционных атак провалились в обороне, чудом не пропустив. Далее «быки» стали играть осторожнее, качественно отрабатывая в защите. После перерыва «Краснодар» продолжил владеть территориальным преимуществом, а «Анжи» действовал на контратаках. Забитых голов зрители так и не увидели.

«Краснодар» (45 очков) занимает четвёртое место в РФПЛ, опережая идущий пятым «Ростов» на 3 балла. «Анжи» (29 очков) делит с «Уралом» 11-е место, от зоны стыковых матчей клуб отделяют 6 баллов.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи ФК Краснодар
Новости. Футбол
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