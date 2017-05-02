Нигматуллин: желаю Медведеву замахнуться и на титул лучшего футболиста России

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в эфире программы «Все на матч» поздравил голкипера «Ростова» Никиту Медведева, который в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» (1:0) побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии в чемпионате России, составлявший 939 минут.
«Поздравляю Никиту Медведева с тем, что он побил мой рекорд. К сожалению, они для того и существуют, чтобы их бить. Когда-то я побил рекорд Пчельникова, сейчас побили мой, 17 лет он держался. Свой рекорд я любил, а теперь буду любить своё второе место. Но остался мой уникальный момент: никто из вратарей не признавался лучшим футболистом страны. Поэтому желаю Медведеву замахнуться и на этот титул тоже», — сказал Нигматуллин.