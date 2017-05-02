Конте: Педро проводит отличный сезон в «Челси», он поможет нам выиграть АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего своей команды Педро Родригеса. В матче 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0) испанский форвард отметился забитым мячом.
«Педро продемонстрировал, какой он фантастический игрок. Не забывайте — он играл за „Барселону“ и выиграл с ней множество титулов.
Он классный футболист, проводит отличный сезон и будет продолжать в том же духе и поможет нам одержать победу в АПЛ. Иначе его сезон станет не таким уж и отличным, а просто хорошим", — приводит слова Конте The Sport Review.
В нынешнем сезоне Педро провёл за «Челси» 38 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 11 передач.