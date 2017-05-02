Г. Невилл: игра Лукаку в матчах с топ-клубами АПЛ вызывает большое недоумение

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил недоумение по поводу игры нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку в матчах с топ-клубами. По его мнению, эту проблему придётся решать наставнику будущей команды футболиста. Лукаку, по слухам, покинет стан «ирисок» в межсезонье.
«Большой вопрос и недоумение вызывает игра Лукаку в матчах с командами топ-уровня. И эта проблема не уходит, но, возможно, он сам перейдет в клуб с именем и тогда начнёт забивать в подобных поединках», — приводит слова Невилла The Sport Review.
Ромелу Лукаку в текущем сезоне провёл за «Эвертон» 35 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 7 голевых передач. Форвард возглавляет бомбардирскую гонку АПЛ, однако в нынешнем розыгрыше не забивал ни «Челси», ни «Манчестер Юнайтед», ни «Ливерпулю», ни «Арсеналу».