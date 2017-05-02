Иско выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»

Стал известен стартовый состав «Реала» на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Атлетико». В основе «сливочных», как и в ответной четвертьфинальной игре с мюнхенской «Баварией» (4:2 д.в.), появится полузащитник Иско.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.
Запасные: Касилья, Начо, Ковачич, Хамес, Васкес, Асенсио, Мората.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Атлетико». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.