«Ювентус» и «Милан» попытаются заполучить Бальде Кейта

«Ювентус» и «Милан» поспорят за нападающего «Лацио» Бальде Кейта, сообщает Football Italia.
По данным источника, туринский клуб уже приступил к переговорам о трансфере 22-летнего сенегальца. Что касается «Милана», то россонери уже давно следят за нападающим, однако о начале переговоров речи пока не идёт.
«Лацио» хочет оставить сенегальца в своих рядах и собирается предложить ему новый контракт. Действующее соглашение Кейта с римлянами истекает летом 2018 года.
В нынешнем сезоне Кейта провёл 28 матчей в Серии А, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.