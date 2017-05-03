Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Иньеста будет играть за «Барселону» минимум ещё один сезон

3 мая 2017, среда. 09:41. Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не думает о смене клубной прописки по окончании текущего сезона, передаёт Mundo Deportivo.

Контракт 33-летнего футболиста сборной Испании с каталонским клубом заканчивается летом 2018 года, и он намерен продлить его, если почувствует, что будет полезен команде. Согласно информации источника, Иньеста может покинуть «Барселону» только в том случае, если руководство клуба или же новый тренер скажут ему, что не рассчитывают на него. Однако спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес уже говорил, что клуб намерен продлить контракт с Иньестой.

По итогам 35 туров Примеры Иньеста сыграл в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Но игрока по ходу сезона преследовали травмы. В этих матчах Иньеста стал автором трёх голевых передач.

Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста
Новости. Футбол
3 мая 2017, среда
10:13 На матч «Спартак» — «Терек» в продаже осталось 889 билетов, с «Томью» — 1062
10:13 Зидан: Начо способен играть одинаково сильно на любом месте обороны
10:10 «Боруссия» Д намерена продлить контракт с Кагавой
10:01 Синицын: согласился бы стать капитаном «Краснодара», это ответственно и приятно
10:00 Титов: на сегодня Черчесов — идеальный наставник сборной России
09:58 Коулман может оставить сборную Уэльса ради чемпионата Китая
09:55 Экс-игрок «Локомотива» Гуренко назначен и.о. наставника минского «Динамо»
09:41 Иньеста будет играть за «Барселону» минимум ещё один сезон
09:33 Роналду – первый игрок, забивший 20 голов в мадридских дерби
09:29 Марио Гомес: уверен, «Вольфсбург» сохранит прописку в Бундеслиге
09:21 Гендиректор «Амкара»: надеюсь, болельщики почувствовали — клуб меняется
09:18 Фанаты «Урала» не смогли вылететь из Сочи в назначенное время
09:14 Бензема: я перешёл в «Реал» выигрывать титулы, а Роналду – лучший в мире игрок
09:07 КДК: результат матча ЦСКА – «Спартак» нельзя отменить из-за остановок
09:03 Лукас Васкес призывает игроков «Реала» забыть о крупной победе над «Атлетико»
09:00 Титов: штаб Аленичева заложил фундамент нынешнего «Спартака», не хватило доверия
08:53 Алькорта: «Реалу» нужно поменять систему игры, чтобы Иско играл больше
08:35 Мичел: дебаты о Роналду, Бензема и Бэйле не для меня
08:20 Хитцфельд не советует «Баварии» покупать звёзд на позиции Рибери и Роббена
07:30 «Милан» поборется за Ромеро
07:30 Массовая драка, фанаты на поле, поклон Сёмина трибунам. Фото финала Кубка России
07:25 Аспиликуэта: конечно, льстит, когда твоё имя связывается с «Барселоной»
07:00 Подмигивание Зидана, многотысячный перформанс и хет-трик Роналду – в фотообзоре
06:56 «Бавария» заинтересовалась Мбаппе
06:55 Каналес: уверен, что «Реал Сосьедад» будет играть на международном уровне
06:53 Месси даст объяснения ФИФА о своём поведении посредством видеоконференции
06:43 Лукас Перес близок к возвращению в Испанию
06:24 «Боруссия» Д нацелилась на форварда «Кёльна» Модеста
06:12 Зидан: сила «Реала» — его философия игры
06:11 «Марсель» нацелился на приобретение Мурильо
05:31 Асенсио: Роналду всегда превосходит все ожидания в отношении себя
05:22 Роберто Карлос: Деле Алли, несомненно, хорош для «Реала»
04:17 Гасперини отказался возглавить «Рому»
04:07 «Ювентус» и «Милан» попытаются заполучить Бальде Кейта
03:37 «Милан» близок к подписанию Мусаккио за € 18 млн
03:30 Роналду сравнялся с Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
02:21 «Сент-Этьен» опроверг слухи об уходе Галтье с поста главного тренера
02:08 «Реал» — «Атлетико» — 3:0. Видеообзор матча
01:48 Чорлука: самый лучший коллектив — это наш «Локомотив»!
01:43 Ари: Фидлер ударил Фарфана, и я не смог это стерпеть
01:38 Манучарян: не считаю, что «Локомотив» заслужил победу над «Уралом»
01:26 Коке: «Атлетико» уже обыгрывал «Реал» с Роналду со счётом 4:0
01:22 Фердинанд: Роналду — абсолютная машина
00:53 Роналду назван лучшим игроком матча «Реал» — «Атлетико»
00:51 Мостовой: поведение Ари — вопиющий случай, он бежал, прыгал, толкал, бил
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Мадридский "Реал" - в финале Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+