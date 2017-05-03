Коулман может оставить сборную Уэльса ради чемпионата Китая

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман может уйти в отставку с поста национальной команды. Об этом сообщает Mirror.
Коулман, под руководством которого валлийцы впервые с 1958 года пробились в финальную часть чемпионата Европы — 2016, рассмотрит вариант с отставкой, если Уэльс проиграет Сербии в отборе на ЧМ-2018. Матч состоится 11 июня.
В случае поражения отставание валлийцев от первого места составит семь очков. При этом Уэльс, занимающий третью строчку, не проиграл ни одного матча.
Крис Коулман летом прошлого года отказался от ряда предложений из АПЛ, но в случае ухода из сборной будет готов приступить к клубной работе. В услугах 46-летнего специалиста заинтересован ряд китайских клубов, чьи названия не разглашаются.