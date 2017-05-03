Синицын: согласился бы стать капитаном «Краснодара», это ответственно и приятно

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын признался, что хотел бы стать капитаном команды, если ему будет предложена данная роль. 28-летний футболист выступает за «горожан» с 2012 года.
«Вратарь должен быть морально устойчивым, на нём лежит ответственность за результат, он не имеет права на ошибку, и это накладывает определённый отпечаток на человека в принципе. Ему можно доверять, он готов к ответственности. Плюс вратари зачастую долго играют в команде и имеют много игровой практики. Именно поэтому они и становятся капитанами. Я считаю это вполне нормальной практикой.
Если настанет такой момент, что в «Краснодаре» доверят капитанскую повязку вратарю, то я думаю, никто не откажется. Я бы согласился, потому что быть капитаном команды, которая неизменно стремится к высоким целям, – это очень ответственно и одновременно приятно", — цитирует голкипера официальный сайт «быков».