Пьянич: «Бавария» хотела меня, но «Ювентус» просто действовал быстрее

Бывший полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», отметил, что в предыдущем сезоне в его услугах был заинтересован не один клуб. Пьянич, в частности, назвал и мюнхенскую «Баварию».
«Когда я ещё играл за «Метц», меня пригласил к себе домой президент «Баварии» Ули Хёнесс. Тогда мне было 17 лет. Мы долго беседовали, это действительно истинный спортсмен. Но я решил остаться во Франции, так как «Бавария» тогда была слишком велика для меня. Сейчас это одна из лучших команд мира, настоящая машина. Любой футболист мечтает играть за этот клуб. «Бавария» наряду с некоторыми другими клубами хотела меня после предыдущего сезона, но «Ювентус» просто действовал быстрее всех. Они сказали, что непременно хотят видеть меня в своём составе, и это сыграло решающую роль», — цитирует Пьянича Sport Bild.
Пьянич защищал цвета «Ромы» с 2011 по 2016 год.