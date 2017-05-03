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На матче «Зенит» — «Терек» запланировано 30 тыс. зрителей

3 мая 2017, среда. 12:58. Футбол

На матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» – «Терек», который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 7 мая, ожидается до 30 тыс. зрителей. Если организаторам удастся добиться посещаемости в 30 тыс., то это будет вторым достижением «Зенита» в истории чемпионатов России.

Рекорд посещаемости домашних матчей держится с 2006 года, когда на прощальный матч со стадионом имени Кирова (после этого он был разрушен, и на его месте была построена арена «Санкт-Петербург») против «Динамо» пришло, по официальным данным, 44 тыс. человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

На данный момент, за четыре дня до игры, в продаже остаются 2334 билета. Минимальная цена 300 рублей, максимальная — 2300 рублей.

Источник: Фонтанка Сообщить об ошибке
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Терек ФК Зенит Болельщики — Футбол
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