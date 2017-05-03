Сафонов: оклад ребят, впервые подписавших контракты с дублем, — 15-20 тыс. руб.

Президент «СА -Футбольного агентства» Алексей Сафонов в эфире «Спорт FM» поделился мнением о зарплатах молодых игроков и о системе бонусов в футбольных клубах.
«Мы общались с руководством «Рубина» и нашли взаимопонимание в вопросе зарплат. Считаю, что молодым игрокам не надо платить запредельные зарплаты. Надо, чтобы игрок понимал, что размер бонуса зависит от процента матчей, сыгранных им, от его статистики. Может быть минимальный прожиточный минимум для игрока. Пусть у вас не будет иллюзий: ребята, впервые подписывающие контракт с дублем, сейчас получают по 15-20 тыс. рублей. У Сергея Рыжикова, и у Алексея Медведева, когда тот играл, были свои бонусы: за игру на ноль у вратаря, за попадание в еврокубки, за сыгранные матчи. Такая система есть у многих клубов и в Германии, и в Италии», — рассказал Сафонов.