С 1 по 3 мая 2017 года в Ставрополе прошёл 15-й межрегиональный турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/17. На футбольном поле «Кожаный мяч» Романа Павлюченко встретились футболисты Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь), Севастопольский государственный университет (Севастополь), Дагестанский государственный технический университет (Махачкала) и Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Орел).
Победителями турнира стали футболисты СКФУ. Ставропольцы в непростой встрече одолели махачкалинцев, а затем со счётом 1:0 одержали победу над Орловским государственным университетом им. И.С. Тургенева. По итогам турнира СКФУ находится в середине турнирной таблице с 16 очками. Сборная ОрелГУ показала яркую игру, футболисты сыграли два матча и набрали шесть очков. Этот результат позволил ОрелГУ закрепиться на седьмом месте. Команда ДГТУ после поражений приблизилась к зоне вылета.
Следующий турнир Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги пройдёт с 4 по 6 мая в Краснодаре. Местный Кубанский государственный университет примет команды Дагестанского государственного технического университета (Махачкала), Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (Москва), Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) и Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (Казань).
Студенты СКФУ выиграли домашний турнир