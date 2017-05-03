Вице-президент «Монако» Васильев: у Мбаппе нет цены, он как сын

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба в ближайшее летнее трансферное окно 18-летнего форварда Килиана Мбаппе.
«У Мбаппе нет цены. Он как сын. Гордимся тем, что он уже выступает на таком уровне. Хотели бы, чтобы он остался в клубе. Думаю, он и сам этого хочет.
В летнее трансферное окно, возможно, несколько игроков будут проданы, но мы не обязаны этого делать. «Монако» никогда не мешал кому-то уходить из клуба. Однако перед тем, как решить покинуть клуб, игрок должен сначала спросить нас, а также по нему должно поступить соответствующее предложение», — цитирует Васильева La Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт Мбаппе с «Монако» в силе до лета 2019 года.