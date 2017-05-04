Защитник «Монако» Глик: мы уже гордимся тем, что сделали

Защитник «Монако» Камил Глик прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» со счётом 0:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Ювентус» играл в свою игру и хорошо защищался. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли их реализовать.
Теперь наша цель — постараться как можно скорее выиграть Лигу 1. В Турине мы хотим сыграть в свой футбол и отдадим все силы.
Мы уже гордимся тем, что сделали, потому что выйти в полуфинал — значительное достижение», — цитирует Глика Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.