Б. Силва: «Ювентус» доминировал — это одна из лучших команд мира

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва прокомментировал итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).
«Мы выложились без остатка, но «Ювентус» играл гораздо лучше. Туринцы доминировали. «Монако» не лучшим образом начал матч, соперник действовал очень умно. Нам противостояла одна из лучших команд мира, и было непросто. Туринцы хорошо оборонялись. Тяжело что-то сделать с такими опытными защитниками, которые прекрасно работают вместе. Постараемся выступить лучше во втором матче, противостояние не окончено», — приводит слова Силвы L'Equipe со ссылкой на beIN Sport.