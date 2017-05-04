Буффон: моя цель заключается в том, чтобы люди грустили, когда я завершу карьеру

39-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом гостевом матче полуфинала Лиги чемпионов и рассказал о своих целях.
«Моя цель заключается в том, чтобы постоянно доказывать, что я заслуживаю оставаться в «Ювентусе». А также в том, чтобы, когда я завершу карьеру, люди об этом грустили. Не знаю, достигаю ли я своих целей, но выступления в составе такой команды мне очень помогают. Я не пересматриваю свои сейвы после матчей. Для меня просто важно быть готовым, когда моя команда во мне нуждается. До тех пор, пока в состоянии это делать, счастлив и удовлетворён.
Сегодня мы сыграли хорошо. С таким же подходом к делу нужно выйти на ответный матч и сохранить ворота в неприкосновенности. Как я говорил после матча с «Барселоной», наша задача становиться лучше. Именно поэтому работаем на тренировках каждый день.
Выиграть «Золотой мяч» в конце карьеры? Это не то, о чём я думаю или чего мне не хватает. Я трачу слишком много энергии на то, чтобы сохранить свою форму, хорошо показывать себя в матчах и быть полезным для команды», — цитирует Буффона Mediaset Premium.