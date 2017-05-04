Жардим: «Ювентус» в матче с «Монако» не дал свободы Мбаппе

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал итоги полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором его команда дома уступила «Ювентусу» (0:2), а также отметил, что нападающему монегасков Килиану Мбаппе ещё нужно учиться играть в условиях отсутствия свободы.
«Сегодня «Ювентус» доминировал в первые 15 минут, а затем мы смогли выравнять игру. Моя команда показала хороший футбол, и я хочу поблагодарить их за игру.
Никому не бывает легко против «Юве». Килиан Мбаппе не получал достаточно пространства, и ему нужно ещё учиться создавать моменты в таких условиях. Буффон совершил два или три потрясающих сейва, и это стало решающим фактором в победе «Ювентуса».
Будет сложно, но нам необходимо верить в возможность пройти в финал Лиги чемпионов. Для начала нам нужно обыграть «Нанси» в чемпионате — это даст необходимый заряд уверенности накануне поездки в Турин», — приводит слова Жардима Football Italia.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Монако» состоится 9 мая, начало — в 21:45 мск.