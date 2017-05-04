Голкипер «Лиона» Лопеш: матч с «Аяксом» был катастрофой

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш поделился своим разочарованием итогами полуфинального матча Лиги Европы, в котором его команда проиграла «Аяксу» со счётом 1:4.
«Это была катастрофа. У нас были планы перед началом матча, но все они провалились.
У «Аякса» очень техничные игроки, которые смогли реализовать свои моменты. У нас тоже были шансы, но мы ими не воспользовались.
Мы можем ещё надеяться. У нас есть 90 минут, и 3:0 или 4:1 нас устроит. Но для начала нам нужно справиться с сегодняшним разочарованием", — приводит слова Лопеша Sportskeeda.
Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Лион» — «Аякс» состоится 11 мая, начало — в 22:05 мск.