Обамейянг близок к переходу в «ПСЖ», где будет получать € 14 млн в год

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмарик Обамейянг близок к тому, чтобы заключить соглашение с «ПСЖ», передаёт Bild.
Согласно информации источника, габонский футболист встречался со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом, чтобы обсудить некоторые детали своего контракта. После перехода в «ПСЖ» Обамейянг станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира, получая зарплату в размере € 14 млн в год. Ожидается, что о соглашении с «ПСЖ» будет официально объявлено после финального матча чемпионата Германии между дортмундцами и «Айнтрахтом».
Контракт Обамейянга с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года.