Лам посоветовал Хёнессу не считать себя лучшим во всём

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам рассказал, почему не принял предложение руководства клуба стать его спортивным директором по окончании сезона. Одновременно Лам адресовал критические слова президенту немецкого гранда Ули Хёнессу.
«Я понял, что Хёнесс настолько полон рвения в работе, что мне в этой системе пока места нет. Но я уверен, что клубная структура может поддерживаться совместными усилиями. При этом человек должен сознавать, что в чём-то может быть кто-то лучше него», — приводит слова Лама Zeit Online.
Ранее Лам объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.