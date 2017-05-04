Зюле уверен, что Анчелотти не нанесёт ущерба его прогрессу

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле, который со следующего сезона будет защищать цвета мюнхенской «Баварии», уверен, что ему пойдёт на пользу работа с таким специалистом, как Карло Анчелотти. Игроку задали вопрос, не будет ли ему сложно работать с тренером другого поколения после работы под руководством 29-летнего наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана.
«Я рассматриваю перемену тренера как нечто позитивное. В предыдущем сезоне я впервые пережил смену тренера, и это была для меня совершенно новая ситуация. И могу сказать, что для моего личного прогресса это было неплохо. Поэтому я радуюсь предстоящей работе с Анчелотти. Тренер, трижды выигравший Лигу чемпионов, будет способствовать чему-то полезному и не нанесёт ущерба моему прогрессу», — цитирует Зюле tz.
С «Баварией» Зюле подписал контракт до 30 июня 2022 года.