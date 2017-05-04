Озил: даже если «Реал» играет вничью с «Барселоной», это считается осечкой

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил, защищающий ныне цвета лондонского «Арсенала», провёл параллель между двумя клубами.
«Ожидания от «Реала» велики. В этом смысле его нельзя сравнивать с каким-либо другим клубом. Ни с «Арсеналом», ни с какой-либо сборной. В Мадриде ты обязан выиграть все матчи. И даже если «Реал» играет вничью с «Барселоной», то это считается осечкой. Молодым игрокам особенно приходится стараться проникнуться таким менталитетом, ведь ты должен пройти соответствующее развитие. Моуринью мне тогда очень помог, желал мне всего наилучшего. Обозревая всё ретроспективным взглядом, могу сказать, что в «Реале» у меня были очень приятные моменты и я там нашел много друзей», — цитирует Озила интернет-портал Goal.
Озил защищал цвета испанского гранда с 2010 по 2013 год.