Медведев признан лучшим игроком «Ростова» в апреле

По итогам голосований, которые проходили на официальном сайте «Ростова», лучшим игроком команды в апреле стал вратарь Никита Медведев.
После каждого матча проходило голосование по выбору лучшего игрока, и по итогам месяца первое место занял Медведев.
22-летний голкипер опередил Александра Бухарова, Сесара Наваса, Александра Гацкана и Миху Мевлю.
Медведев установил новый рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии, не пропуская на протяжении 952 минут.
Последний раз Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в рамках 16-го тура российской Премьер-Лиги.