Болельщики признали Смолова лучшим игроком «Краснодара» в апреле

На официальном сайте «Краснодара» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком апреля был признан нападающий Фёдор Смолов.
Всего в голосовании приняли участие более 1000 человек. Третье место занял полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,1% голосов. За ставшего вторым голкипера Андрея Синицына проголосовали 20% респондентов. Смолов, забивший в апреле четыре мяча, первенствовал с серьёзным преимуществом – за него отдали голоса 36,8% от общего числа принявших участие в опросе.
Смолов в текущем сезоне четвёртый раз признаётся лучшим игроком месяца. Ранее он первенствовал в опросах июля, августа, сентября и декабря.