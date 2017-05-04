Хуммельс: моё тело довольно измотано, мне предстоит много процедур

Участие защитника «Баварии» Матса Хуммельса в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом» находится под вопросом.
В четверг центральный защитник не тренировался вместе с командой, вместо этого он работал по индивидуальной программе.
«Пока что я не знаю, как будут для меня развиваться события в следующие дни», — сказал 28-летний Хуммельс.
Перед матчем с «Реалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов Хуммельс получил повреждение голеностопа и во всех следующих встречах играл с травмой. «Скажу честно, моё тело довольно измотано. С моей ступнёй всё в порядке, но я получил несколько ударов по бедру и сейчас испытываю некоторые мышечные проблемы», — цитирует игрока официальный сайт «Баварии».
«Бавария» в прошлые выходные оформила чемпионский титул, и теперь Хуммельс хочет полностью залечить все свои болячки. «Теперь мне не надо больше рисковать и выходить на поле с травмой. Мне предстоит много процедур, и пока что я не знаю, когда вернусь к полноценным тренировкам», — заявил защитник.