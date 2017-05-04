«Локомотив» интересуется ганским форвардом Боакье

Нападающий итальянской «Латины» Ричмонд Боакье, который с января выступает на правах аренды за «Црвену Звезду», входит в сферу интересов московского «Локомотива», сообщает «Спортски Журнал».
По информации издания, скауты российского клуба следят за выступлениями 24-летнего ганского футболиста. «Локомотив» может сделать официальное предложение о переходе игрока в июне. Отмечается, что «Црвена Звезда» обладает приоритетным правом выкупа футболиста после завершения срока действия арендного соглашения. Игроком также интересуются итальянская «Верона» и английский «Бирмингем Сити».
В текущем сезоне чемпионата Сербии Боакье провёл 11 матчей, в которых забил семь голов. За свою карьеру форвард числился в составе «Ювентуса», «Дженоа» и «Аталанты», однако большую часть времени проводил в арендах в клубах из более низких эшелонов.