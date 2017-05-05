Моуринью: «МЮ» играл достаточно хорошо, чтобы закрыть вопрос о выходе в финал ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу над «Сельтой» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«Я очень доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но не результатом. В первом тайме нужно было забивать три или хотя бы два гола, но мы ушли на перерыв при счёте 0:0. Мы играли достаточно хорошо, чтобы закрыть вопрос о выходе в финал уже после первого матча, но теперь придётся играть в полную силу на «Олд Траффорд»
Маркус Рашфорд? Он является 19-летним ребёнком, который обожает футбол. После тренировок он задерживается на полчаса, чтобы потренировать удары со штрафных, а потом ждёт своего шанса. Он работает так много, чтобы мы забыли о его возрасте», — цитирует Моуринью BBC Sport.