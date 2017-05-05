Оуэн: если опросить игроков «МЮ», они предпочтут Рашфорда Ибрагимовичу

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн предположил, что форвард манкунианцев Маркус Рашфорд предпочтительнее для «МЮ» с точки зрения командной игры, если сравнивать его со Златаном Ибрагимовичем.
«Думаю, если провести опрос среди игроков „МЮ“, они предпочтут играть с Рашфордом впереди. Он даёт им варианты.
Златан всегда будет забивать на несколько мячей больше, чем Рашфорд. Но если Маркус играет один, то и другие игроки в команде получают шансы отличиться. Но главное, что Рашфорд в «МЮ» надолго", — приводит слова Оуэна Goal.