Траоре и Погба поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий «Аякса» Бертран Траоре и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам первых полуфинальных матчей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
«Аякс» в первом матче разгромил «Лион» — 4:1. Бертран Траоре оформил дубль и стал автором одной голевой передачи. На 62-й минуте футболист получил жёлтую карточку.
Погба в матче «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» (0:1) провёл на поле 90 минут и заработал жёлтую карточку. Примечательно, что посетители «Чемпионата» признали лучшим игроком матча с «Сельтой» Маркуса Рашфорда – автора единственного гола.