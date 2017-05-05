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Калитвинцев: желательно усилить состав «Динамо» тремя-четырьмя опытными игроками

5 мая 2017, пятница. 12:00. Футбол

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, ставший гостем «Чемпионата», рассказал, какие позиции нуждаются в усилении в свете выхода столичной команды в Премьер-Лигу на будущий сезон.

«Не буду кривить душой: в каждую линию нам нужен минимум один игрок, и не на перспективу, не на завтра и даже не на через час, а конкретно под задачу. Всё-таки разница между ФНЛ и РФПЛ существует, и для первого этапа, для психологической устойчивости важен определённый результат. Чтобы его добиться, желательно усилить состав тремя-четырьмя опытными футболистами.

В первой лиге нас с первого тура рассматривали сквозь призму Премьер-Лиги, а мы с самого начала подчёркивали, что брали ребят под решение конкретной задачи. Большое им спасибо и дай бог здоровья, но укрепление необходимо. Я не сторонник лишь бы какой конкуренции. Четыре одноплановых, качественных, но не универсальных игрока на одну позицию – это нервотрёпка", — сказал Калитвинцев.

Калитвинцев: желательно усилить состав «Динамо» тремя-четырьмя опытными игроками

Калитвинцев: желательно усилить состав «Динамо» тремя-четырьмя опытными игроками

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
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