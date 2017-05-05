Неста: Симеоне шесть лет работает с «Атлетико», настало время для перемен

Главный тренер «Майами» Алессандро Неста посоветовал наставнику мадридского «Атлетико» Диего Симеоне покинуть команду и двигаться дальше. Итальянец играл вместе с испанцем в «Лацио».
«Скажу только, что Симеоне нужно двигаться дальше. Он работает в «Атлетико» в течение шести лет, но сейчас подходящее время для перемен.
Симеоне проделал невероятную работу. Думаю, он поступит правильно, если примет новый вызов. Я играл с ним. Он особенный человек, который проживает жизнь со страстью. Симеоне всегда нуждается в эмоциях и проживает каждый день, чтобы сделать его лучше», — цитирует Несту deIN Sports.