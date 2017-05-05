Гасилин: может быть, в следующем сезоне «Амкар» повторит сказку «Лестера»

Нападающий «Амкара» Алексей Гасилин в эфире официального канала пермского клуба в YouTube ответил на вопросы болельщиков. В числе прочего у Гасилина спросили, когда «Амкар» выиграет РФПЛ и выйдет в Лигу чемпионов.
«Когда выиграет, трудно сказать. Но мы приложим все усилия. Может быть, в следующем сезоне повторим сказку „Лестера“», — сказал Гасилин.
В нынешнем сезоне РФПЛ «Амкар» после 26 туров занимает девятое место в турнирной таблице.
У Гасилина, раньше игравшего за вторую команду «Шальке», также спросили, почему он играет в «Амкаре», а не в топ-гранде Европы.
«Амкар» и есть топ-гранд Европы, поэтому его и выбрал», — пошутил нападающий.